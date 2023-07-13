UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Позиция США". Глава делегации в ПА НАТО объяснил, почему Украина не получила приглашение

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 15:09
Егор Чернев (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получила приглашение в Альянс в первую очередь из-за осторожной позиции США. Такое убеждение выразил LIGA.net глава делегации в ПА НАТО и нардеп от Слуги народа Егор Чернев.

"Ключевым фактором того, что не прозвучало приглашение, является осторожная позиция США. Они несут ответственность не только за Украину и даже не только за западный мир", – сказал Чернев, присутствовавший на саммите в Вильнюсе.

США – это глобальный игрок, подчеркнул нардеп. Вашингтон не может позволить себе рисковать, давая обещания в момент, когда для их реализации не сложились условия.

"Эти условия – победа Украины", – добавил он.

При этом, по словам Чернева, даже не имея победы, НАТО предпринимает меры по адаптации Украины к предстоящему вступлению в НАТО.

"То есть на самом деле решение принято, просто оно не было озвучено публично", – убежден он.

По словам нардепа, получить приглашение на саммит в Вашингтоне-2024 реально, если к тому времени Украина закончит войну на своих условиях. "Война сегодня – главный фактор, мешающий нам получить приглашение", – подытожил он.

  • На саммите НАТО Украина получила отмену требования ПДЧ, новый формат интеграции в виде Совета Украина-НАТО и многолетние программы поддержки.
  • Но формулировка по приглашению – размытая. В коммюнике говорится, что Украина его получит, "когда все члены НАТО согласятся и будут соблюдены все условия".

Читайте также: Разбор | "Предательства Байдена и Шольца не будет". Что везет Зеленский из Вильнюса

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
натосаммитприглашениевильнюсЕгор Чернев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 