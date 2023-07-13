"Позиция США". Глава делегации в ПА НАТО объяснил, почему Украина не получила приглашение

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получила приглашение в Альянс в первую очередь из-за осторожной позиции США. Такое убеждение выразил LIGA.net глава делегации в ПА НАТО и нардеп от Слуги народа Егор Чернев.

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"Ключевым фактором того, что не прозвучало приглашение, является осторожная позиция США. Они несут ответственность не только за Украину и даже не только за западный мир", – сказал Чернев, присутствовавший на саммите в Вильнюсе.

США – это глобальный игрок, подчеркнул нардеп. Вашингтон не может позволить себе рисковать, давая обещания в момент, когда для их реализации не сложились условия.

"Эти условия – победа Украины", – добавил он.

При этом, по словам Чернева, даже не имея победы, НАТО предпринимает меры по адаптации Украины к предстоящему вступлению в НАТО.

"То есть на самом деле решение принято, просто оно не было озвучено публично", – убежден он.

По словам нардепа, получить приглашение на саммит в Вашингтоне-2024 реально, если к тому времени Украина закончит войну на своих условиях. "Война сегодня – главный фактор, мешающий нам получить приглашение", – подытожил он.

На саммите НАТО Украина получила отмену требования ПДЧ, новый формат интеграции в виде Совета Украина-НАТО и многолетние программы поддержки.

Но формулировка по приглашению – размытая. В коммюнике говорится, что Украина его получит, "когда все члены НАТО согласятся и будут соблюдены все условия".

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