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"Позиція США". Голова делегації в ПА НАТО пояснив, чому Україна не отримала запрошення

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 15:09
Єгор Чернєв (Фото: пресслужба Слуги народу/Facebook)

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна не отримала запрошення до Альянсу насамперед через обережну позицію США. Таке переконання висловив LIGA.net голова делегації в ПА НАТО та нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв.

"Ключовим фактором того, що не прозвучало запрошення, є обережна позиція США. Вони несуть відповідальність не тільки за Україну і навіть не лише за західний світ", – сказав Чернєв, який був присутній на саміті у Вільнюсі.

США – це глобальний гравець, підкреслив нардеп. Вашингтон не може собі дозволити ризикувати, даючи обіцянки в момент, коли для їхньої реалізації не склалися умови.

"Ці умови – перемога України", – додав він.

Водночас, за словами Чернєва, навіть не маючи перемоги, НАТО починає заходи з адаптації України до майбутнього вступу в Альянс.

"Тобто насправді рішення ухвалено, просто воно не було озвучено публічно", – переконаний він.

За словами нардепа, отримати запрошення на саміт у Вашингтоні-2024 реально, якщо до того часу Україна закінчить війну на своїх умовах. "Війна сьогодні – головний фактор, що заважає нам отримати запрошення", – підсумував він.

  • На саміті НАТО Україна отримала скасування вимоги ПДЧ, новий формат інтеграції у вигляді Ради Україна-НАТО та багаторічні програми підтримки.
  • Але формулювання щодо запрошення – розмите. У комюніке йдеться, що Україна його отримає, "коли всі члени НАТО погодяться і будуть дотримані всі умови".

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Марко Сировой
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НАТОсамітвільнюсЄгор Чернєвзапрошення
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