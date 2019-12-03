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"Правая рука" Трубы и взятка $150 000. Есть реакция директора ГБР

"Правая рука" Трубы и взятка $150 000. Есть реакция директора ГБР - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.12.2019, 11:00

По словам Романа Трубы, "высокопоставленные чиновники стараются уничтожить ГБР", поскольку этот орган им "неудобен и мешает"

Директор Госбюро расследований Роман Труба отреагировал на информацию о том, что его бывший коллега из Генпрокуратуры якобы обещал повлиять на ход уголовного расследования за взятку в размере $150 000, заявив, что на следователей и руководство ГБР нельзя повлиять за деньги. Об этом он написал в своем Telegram-канале

"Я не знаю, есть ли уголовное производство и пытался ли кто-то заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги", - написал он. 

"Меня так активно пытаются снять с должности, что кто-то не может остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграм-канале, подмена законопроекта и, даже, анонсы борделя. Теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР".

По мнению директора Бюро, все это происходит, поскольку они "неудобны высокопоставленным чиновникам". 

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