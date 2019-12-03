"Правая рука" Трубы и взятка $150 000. Есть реакция директора ГБР

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Госбюро расследований Роман Труба отреагировал на информацию о том, что его бывший коллега из Генпрокуратуры якобы обещал повлиять на ход уголовного расследования за взятку в размере $150 000, заявив, что на следователей и руководство ГБР нельзя повлиять за деньги. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я не знаю, есть ли уголовное производство и пытался ли кто-то заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги", - написал он.

"Меня так активно пытаются снять с должности, что кто-то не может остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграм-канале, подмена законопроекта и, даже, анонсы борделя. Теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР".

По мнению директора Бюро, все это происходит, поскольку они "неудобны высокопоставленным чиновникам".

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что "правую руку" Трубы подозревают во взятке $150 000.

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