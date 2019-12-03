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"Правую руку" Трубы подозревают во взятке $150 000 - Зеленский

"Правую руку" Трубы подозревают во взятке $150 000 - Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)
03.12.2019, 10:40

По словам президента, ситуация с возможной коррупцией в верхах ГБР - "еще один аргумент в пользу перезагрузки руководства Госбюро расследований"

Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать сегодня в Раде поправки и в целом законопроект 2116 о реформе работы Госбюро расследований. Об этом президент он написал в Facebook, рассказав о скандале в бюро. 

По словам президента, "правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000 и это еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузки руководства Бюро". РБК-Украина со ссылкой на источники сообщает, что речь идет об Игоре Щербине, который якобы получил взятку за закрытие уголовного производства. Щербина и Труба якобы знакомы еще со времен работы в Генпрокуратуре. 

По мнению Зеленского, "будет жаль", если "добрые намерения" по созданию независимой и объективной институции не оправдаются. 

Законопроект 2116 предусматривает досрочное прекращение полномочий директора ГБР Романа Трубы и его заместителей.

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Владимир Зеленский Роман Труба гбр игорь щербина
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