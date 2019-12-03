"Правую руку" Трубы подозревают во взятке $150 000 - Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать сегодня в Раде поправки и в целом законопроект №2116 о реформе работы Госбюро расследований. Об этом президент он написал в Facebook, рассказав о скандале в бюро.

По словам президента, "правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000 и это еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузки руководства Бюро". РБК-Украина со ссылкой на источники сообщает, что речь идет об Игоре Щербине, который якобы получил взятку за закрытие уголовного производства. Щербина и Труба якобы знакомы еще со времен работы в Генпрокуратуре.

По мнению Зеленского, "будет жаль", если "добрые намерения" по созданию независимой и объективной институции не оправдаются.

Законопроект №2116 предусматривает досрочное прекращение полномочий директора ГБР Романа Трубы и его заместителей.

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