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Правила рабства: Оккупанты запретили оставшимся в Мариуполе почти все – Андрющенко

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 17:35
Правила рабства: Оккупанты запретили оставшимся в Мариуполе почти все – Андрющенко - Фото
Мариуполь (Фото - EPA)

Оккупанты распространяют среди оставшихся в городе мирных жителей Мариуполя листовки с "ответами на вопросы", в которых сказано, что пользоваться кредитными картами нельзя, что покидать город до прохождения "фильтрации" нельзя и что в Украине всех беженцев отправляют на фронт. Фото этого документа опубликовал в Telergram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Согласно "разъяснению", мариупольцы теперь в принципе не могут перевести безналичные деньги в наличные. Андрющенко отмечает, что даже "неофициальное" обналичивание работает исключительно через мобильный украинский банкинг, и при отключении абонентов на оккупированной территории люди просто останутся без денег.

"Ни банановая республика "ДНР", ни Россия не способны обеспечить финансово мариупольцев ни сейчас, ни в ближайшей перспективе", – пишет Андрющенко.

Фото – Telegram Андрющенко Time

При этом фильтрационные мероприятия (в документе они называются "верификацией") обязательны для всех, а не только для тех, кто пытается выехать из Мариуполя. 

"Верификацию" также придется проходить снова каждому уже "верифицированному", если он вернется в зону оккупации со свободной территории Украины. 

Оккупанты отдельно оговаривают, что никакой компенсации за разрушенное жилье мариупольцам не полагается, как и содействия в его восстановлении. "Не предусмотрено действующим законодательством". Обещают "программы восстановления" в неопределенном будущем.  

Фото – Telegram Андрющенко Time

Передвижение по оккупированной территории россияне разрешают "только в составе организованных групп" и строго под конвоем. 

Фото – Telegram Андрющенко Time

Мариупольцам также лгут, что при выезде на свободную территорию Украины всех мужчин призывного возраста мобилизуют в армию. 

Режим, описанный в документе, Андрющенко характеризует как "тотальный контроль" и "настоящее гетто".

27 апреля сообщалось, что оккупанты вывезли все ценные экспонаты музея краеведения и художественного музея Мариуполя.

Сергей Бережной
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оккупация мариуполь
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