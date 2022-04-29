Правила рабства: Оккупанты запретили оставшимся в Мариуполе почти все – Андрющенко

Оккупанты распространяют среди оставшихся в городе мирных жителей Мариуполя листовки с "ответами на вопросы", в которых сказано, что пользоваться кредитными картами нельзя, что покидать город до прохождения "фильтрации" нельзя и что в Украине всех беженцев отправляют на фронт. Фото этого документа опубликовал в Telergram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Согласно "разъяснению", мариупольцы теперь в принципе не могут перевести безналичные деньги в наличные. Андрющенко отмечает, что даже "неофициальное" обналичивание работает исключительно через мобильный украинский банкинг, и при отключении абонентов на оккупированной территории люди просто останутся без денег.

"Ни банановая республика "ДНР", ни Россия не способны обеспечить финансово мариупольцев ни сейчас, ни в ближайшей перспективе", – пишет Андрющенко.

При этом фильтрационные мероприятия (в документе они называются "верификацией") обязательны для всех, а не только для тех, кто пытается выехать из Мариуполя.

"Верификацию" также придется проходить снова каждому уже "верифицированному", если он вернется в зону оккупации со свободной территории Украины.

Оккупанты отдельно оговаривают, что никакой компенсации за разрушенное жилье мариупольцам не полагается, как и содействия в его восстановлении. "Не предусмотрено действующим законодательством". Обещают "программы восстановления" в неопределенном будущем.

Передвижение по оккупированной территории россияне разрешают "только в составе организованных групп" и строго под конвоем.

Мариупольцам также лгут, что при выезде на свободную территорию Украины всех мужчин призывного возраста мобилизуют в армию.

Режим, описанный в документе, Андрющенко характеризует как "тотальный контроль" и "настоящее гетто".

27 апреля сообщалось, что оккупанты вывезли все ценные экспонаты музея краеведения и художественного музея Мариуполя.

Сергей Бережной

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