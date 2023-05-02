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Правительство Британии постоянно держит террористов Вагнера в фокусе внимания

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 20:38
Правительство Британии постоянно держит террористов Вагнера в фокусе внимания - Фото
Эндрю Митчелл (Фото - DFID - UK Department for International Development)

Внимание Великобритании "никогда не отвлекалось от группы Вагнера". Об этом заявил в парламенте заместитель главы МИД Эндрю Митчелл, сообщает The Guardian.

Глава парламентского комитета по разведке и безопасности Джулиан Льюис в Палате общин задал вопрос, есть ли у правительства информация о причастности террористов группы Вагнера к вспыхнувшим в Судане боевым действиям. 

Замминистра иностранных дел по вопросам развития и Африки Эндрю Митчелл ответил, что ничего не может сказать о действиях России и группы Вагнера в Судане, но может заверить что внимание правительства Британии "никогда не отвлекалось от группы Вагнера".

СПРАВКА. Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля из-за разногласий между генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, свергшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

В результате Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагало выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию. Из-за боевых действий погибли несколько сотен гражданских, а число беженцев из Судана в соседние страны достигло сотен тысяч человек. 

  • 16 апреля Всемирная продовольственная программа ООН приостановила работу в Судане из-за гибели трех сотрудников. 
  • 25 апреля в Хартуме одна из воюющих сторон захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры, это создает "высокий риск биологической опасности", заявил представитель Всемирной организации здравоохранения.
Сергій Бережний
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