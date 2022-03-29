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Правительство Британии призвало госорганизации срочно разорвать контракты с РФ и Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 04:56
Правительство Британии призвало госорганизации срочно разорвать контракты с РФ и Беларусью - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/Hollie Adams)

Кабинет министров Великобритании призывает все организации государственного сектора срочно разорвать контракты с российскими и беларускими компаниями. Об этом говорится в новом руководстве о политике закупок для организаций госсектора Великобритании.

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Все государственные органы, в том числе ведомства и больницы, должны оперативно выявить все контракты с российскими и беларускими компаниями и как можно быстрее сменить поставщиков.

"Государственные деньги не должны финансировать путинскую военную машину. Мы просим больницы, советы и другие организации государственного сектора срочно рассмотреть все способы для разрыва своих коммерческих связей с Россией", – сказал канцлер герцогства Ланкастер Стив Барклай.

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Наталия Медведева
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