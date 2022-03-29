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Украина будет проверять, как на самом деле работают антироссийские санкции – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 00:30
Украина будет проверять, как на самом деле работают антироссийские санкции – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский, фото – прессслужба ОП

При Офисе президента на этой неделе будет создана группа украинских и международных экспертов, которые будут анализировать реальное влияние примененных против России санкций. Об этом в своем обращении сказал Владимир Зеленский.

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"Наша цель – чтобы санкции работали так, как это и задумывалось. И чтобы не было никакой возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира – без исключения", – отметил он.

Кроме того, в контексте санкций Зеленский высказался против пассивной санкционной политики некоторых стран и подвешенных санкционных пакетов, которые могут быть применены только в ответ на определенные шаги российской армии.

В частности, по словам президента, сейчас много намеков, что ужесточение санкций, например в виде эмбарго на поставку российской нефти в Европу, будет в случае, если Россия применит химическое оружие.

"Только вдумайтесь, до чего это все дошло. Ждать химического оружия... Мы, живые люди, должны ждать... А разве все, что российские военные делают и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго?", – подчеркнул Зеленский. 

Он отметил, что санкционные пакеты должны быть действенными и достаточно серьезными, учитывая все, что уже делается против Украины Российской Федерацией.

"Если же санкционные пакеты слабы или работают недостаточно, если их можно обходить, то это создает у руководства России опасную иллюзию, будто они могут позволять себе и дальше то, что делают сейчас", – резюмировал президент.

Валерия Давыдова
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Владимир Зеленский Россия санкции война
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