Правительство разрешило перерабатывать взрывоопасные предметы, это поможет ВСУ – Умеров

Согласно приблизительным подсчетам до 20% боеприпасов в зоне боевых действий не срабатывают

Рустем Умеров (Фото: Facebook министра)

Правительство разрешило перерабатывать взрывоопасные предметы с помощью мобильных комплексов непосредственно на местах разминирования, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, это решение позволит получать ценные продукты переработки для нужд Сил обороны.

Согласно приблизительным подсчетам до 20% боеприпасов в зоне боевых действий не срабатывают – и потому чиновники разработали механизм, который поможет утилизировать опасные предметы и превратить этот процесс в пользу украинских защитников, добавил Умеров.

Убытки Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов составляют $11,2 млрд ежегодно, что эквивалентно 5,6% ВВП Украины в 2021 году.

В октябре в Украине провели первые 11 тендеров на закупку услуг по разминированию сельскохозяйственных земель.