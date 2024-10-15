Уряд дозволив переробляти вибухонебезпечні предмети просто на місці, що допоможе ЗСУ – Умєров
Рустем Умєров (Фото: Facebook міністра)

Уряд дозволив переробляти вибухонебезпечні предмети за допомогою мобільних комплексів безпосередньо на місцях розмінування, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, це рішення дасть змогу отримувати цінні продукти перероблення для потреб Сил оборони.

Згідно з приблизними підрахунками до 20% боєприпасів у зоні бойових дій не спрацьовують – і тому урядовці розробили механізм, котрий допоможе утилізовувати небезпечні предмети і перетворити цей процес на користь українських захисників, додав Умєров.

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