Уряд дозволив переробляти вибухонебезпечні предмети просто на місці, що допоможе ЗСУ – Умєров
Уряд дозволив переробляти вибухонебезпечні предмети за допомогою мобільних комплексів безпосередньо на місцях розмінування, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, це рішення дасть змогу отримувати цінні продукти перероблення для потреб Сил оборони.
Згідно з приблизними підрахунками до 20% боєприпасів у зоні бойових дій не спрацьовують – і тому урядовці розробили механізм, котрий допоможе утилізовувати небезпечні предмети і перетворити цей процес на користь українських захисників, додав Умєров.
- Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять $11,2 млрд щорічно, що еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році.
- У жовтні в Україні провели перші 11 тендерів на закупівлю послуг із розмінування сільськогосподарських земель.