Уряд дозволив переробляти вибухонебезпечні предмети просто на місці, що допоможе ЗСУ – Умєров

Згідно з приблизними підрахунками до 20% боєприпасів у зоні бойових дій не спрацьовують

Рустем Умєров (Фото: Facebook міністра)

Уряд дозволив переробляти вибухонебезпечні предмети за допомогою мобільних комплексів безпосередньо на місцях розмінування, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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За його словами, це рішення дасть змогу отримувати цінні продукти перероблення для потреб Сил оборони.

Згідно з приблизними підрахунками до 20% боєприпасів у зоні бойових дій не спрацьовують – і тому урядовці розробили механізм, котрий допоможе утилізовувати небезпечні предмети і перетворити цей процес на користь українських захисників, додав Умєров.

Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять $11,2 млрд щорічно, що еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році.

У жовтні в Україні провели перші 11 тендерів на закупівлю послуг із розмінування сільськогосподарських земель.