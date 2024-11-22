Правительство утвердило новые правила бронирования: детали

Новые правила вступают в силу 1 декабря, а для тех, кто уже имеет отсрочки, предусмотрен переходный период до 28 февраля

Военный билет (Иллюстративное фото: АрмияInform)

Кабинет министров утвердил обновленные правила бронирования военнообязанных и определение предприятий, получающих статус критически важных. Об этом говорится в постановлении правительства от 22 ноября.

Согласно постановлению, с 1 декабря 2024 года бронирование военнообязанных будет происходить по электронным спискам через "Дию". Для получения статуса "критически важного" предприятие должно будет предоставить справку об отсутствии задолженности по налогам и взносам в бюджет.

Кроме того, государственные и коммунальные предприятия должны обеспечивать своим работникам оплату не ниже средней зарплаты за IV квартал 2021 года (по данным Госстата). Частные предприятия обязаны выплачивать забронированным работникам не менее 2,5 минимальной зарплаты.

Статус критически важного предприятия будет определяться с учетом потребностей территориальных общин и согласовываться с Минэкономики и Минобороны. Органы, присваивающие этот статус, будут ежеквартально проверять соответствие предприятий установленным критериям.

Новые правила вступают в силу 1 декабря, а для тех, кто уже имеет отсрочки, предусмотрен переходный период до 28 февраля.