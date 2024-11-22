Уряд затвердив нові правила бронювання: деталі

Нові правила набувають чинності 1 грудня, а для тих, хто вже має відстрочки, передбачений перехідний період до 28 лютого

Військовий квиток (Ілюстративне фото: АрміяInform)

Кабінет міністрів затвердив оновлені правила бронювання військовозобов’язаних та визначення підприємств, які отримують статус критично важливих. Про це йдеться в постанові уряду за 22 листопада.

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Згідно з постановою, з 1 грудня 2024 року бронювання військовозобов’язаних відбуватиметься за електронними списками через "Дію". Для отримання статусу "критично важливого" підприємство повинно буде надати довідку про відсутність заборгованості з податків та внесків до бюджету.

Крім того, державні та комунальні підприємства повинні забезпечувати своїм працівникам оплату не нижче середньої зарплати за IV квартал 2021 року (за даними Держстату). Приватні підприємства зобов’язані виплачувати заброньованим працівникам щонайменше 2,5 мінімальної зарплати.

Статус критично важливого підприємства визначатиметься з урахуванням потреб територіальних громад і узгоджуватиметься з Мінекономіки та Міноборони. Органи, які присвоюють цей статус, будуть щокварталу перевіряти відповідність підприємств встановленим критеріям.

Нові правила набувають чинності 1 грудня, а для тих, хто вже має відстрочки, передбачений перехідний період до 28 лютого.