Правоохранители заявили о предотвращении убийства заммэра Черкасс: фото

Офис генпрокурора и ГБР сообщили о предотвращении заказного убийства заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара

Депутата Черкасского городского совета задержали по подозрению в заказе убийства заместителя городского головы города Черкасс Юрия Ботнара. Об этом сообщают пресс-службы Офиса генпрокурора и ГБР.

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По данным следствия, один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния, якобы пытался за деньги организовать умышленное убийство Ботнара.

Правоохранители подозревают, что депутат нашел посредника, которому якобы поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

Сообщается, что в ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя мэра Черкасс и после передачи денег, в качестве оплаты за преступления, задержали человека, подозреваемого в его организации.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказе (ч.1 ст.14, ч.2 ст.15 п.11, п.12 ч.2 ст.115 УК) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет.

Сегодня, 16 июля, об исчезновении Ботнара заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Полиция начала поиски Ботнара и открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

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Наталия Медведева

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