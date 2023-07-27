Православная церковь Украины окончательно решила перейти на новоюлианский календарь

Поместный собор Православной церкви Украины принял решение о переходе на новоюлианский календарь. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания Константин Москалюк.

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"Если коротко, то – да, решение принято. Подробности будут позже", – ответил Москалюк.

Участник Поместного собора ПЦУ Дмитрий Шаповалов сообщил в Facebook, что из 161 делегата Собора поддержали переход на новоюлианский календарь – 156, выступили против – 5, воздержались – 0.

"Есть окончательное решение о переходе ПЦУ на новоюлианский календарь", – написал Шаповалов.

По новому календарю:

→ Рождество – 25 декабря (вместо 7 января);

→ Покрова – 1 октября (вместо 14 октября);

→ Крещение – 6 января (вместо 19 января);

→ День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря).

24 мая 2023 года Синод Православной церкви Украины проголосовал за переход на новоюлианский календарь.

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