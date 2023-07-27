Православна церква України остаточно вирішила перейти на новоюліанський календар

Помісний собор Православної церкви України ухвалив рішення про перехід на новоюліанський календар. Про це LIGA.net повідомив речник предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія Костянтин Москалюк.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Якщо коротко, то – так, рішення ухвалено. Подробиці будуть пізніше", – відповів Москалюк.

Учасник Помісного собору ПЦУ Дмитро Шаповалов повідомив у Facebook, що зі 161 делегата Собору підтримали перехід на новоюліанський календар – 156, виступили проти – 5, утрималися – 0.

"Є остаточне рішення про перехід ПЦУ на новоюліанський календар", – написав Шаповалов.

За новим календарем:

→ Різдво – 25 грудня (замість 7 січня);

→ Покрова – 1 жовтня (замість 14 жовтня);

→ Водохреща – 6 січня (замість 19 січня);

→ День святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня).

24 травня 2023 року Синод Православної церкви України проголосував за перехід на новоюліанський календар.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.