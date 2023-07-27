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Православна церква України остаточно вирішила перейти на новоюліанський календар

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 14:57
Православна церква України остаточно вирішила перейти на новоюліанський календар - Фото
Епіфаній (Фото: Facebook предстоятеля ПЦУ)

Помісний собор Православної церкви України ухвалив рішення про перехід на новоюліанський календар. Про це LIGA.net повідомив речник предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія Костянтин Москалюк.

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"Якщо коротко, то – так, рішення ухвалено. Подробиці будуть пізніше", – відповів Москалюк.

Учасник Помісного собору ПЦУ Дмитро Шаповалов повідомив у Facebook, що зі 161 делегата Собору підтримали перехід на новоюліанський календар – 156, виступили проти – 5, утрималися – 0.

"Є остаточне рішення про перехід ПЦУ на новоюліанський календар", – написав Шаповалов.

За новим календарем:

→ Різдво – 25 грудня (замість 7 січня);

→ Покрова – 1 жовтня (замість 14 жовтня);

→ Водохреща – 6 січня (замість 19 січня);

→ День святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня).

Наталія Медведєва
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