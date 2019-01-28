Правосудия в России нет: Балух досидит свой срок - Чийгоз

Владимир Балух (фото – Радио Свобода)

Политзаключенный в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух не намерен просить о помиловании. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Крым.Реалии.

"Балух осознает, что никакого правосудия в России нет и решение об отказе в освобождении его не удивило. Он не признает свою вину. Согласно уголовно-процессуальному кодексу России, осужденный должен признать вину и обратиться с просьбой о помиловании. Просить, чтобы его помиловали и "дали условно", он не будет. Свой срок он будет досиживать", - сказал Чийгоз.

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Подконтрольный России Керченский городской "суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении. Слушание по этому делу прошло в Керчи 25 января.

В марте 2018 года Балух объявил голодовку, от которой он позже частично отказался.