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23.05.2019, 12:06

Представитель НАТО: Этот год будет решающим для Украины

Представитель НАТО: Этот год будет решающим для Украины - Фото
Александр Винников (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Винников подчеркнул, что сейчас власти страны должны сосредоточиться на полной реализации закона о национальной безопасности

В июне 2018-го Украина приняла закон о национальной безопасности, а этот год будет решающим для его реализации и приближения Украины к евроатлантическим стандартам. Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает Укринформ.

"Я уверен, что год будет решающим для Украины - включая секторы обороны и безопасности, это будет новая страница в истории Украины. Но важно, чтобы страна не потеряла этот импульс реформ, это движение в реформировании, ведь НАТО поддерживает его и эти активные процессы", - сказал он.

По словам Винникова, сейчас правительство страны должно сосредоточиться на "полной реализации закона и последующем вторичном законодательстве.

"Мы призываем Украину сосредоточить внимание на полной реализации этого закона, включая своевременным внедрением и реализацией последующего вторичного законодательства", - заявил он.

Винников отметил, что поддержка реформы оборонного и сектора безопасности является одной из основных целей комплексного пакета поддержки со стороны НАТО, которое было принято руководителями стран и правительств-членов НАТО в 2016 году.

2 мая спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал указ, согласно которому в 2020 году Парламентская ассамблея НАТО пройдет в Киеве. 

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Теги: нато, нацбезопасность, александр винников, закон о нацбезопаности
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