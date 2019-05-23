Представитель НАТО: Этот год будет решающим для Украины

Александр Винников (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В июне 2018-го Украина приняла закон о национальной безопасности, а этот год будет решающим для его реализации и приближения Украины к евроатлантическим стандартам. Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает Укринформ.

"Я уверен, что год будет решающим для Украины - включая секторы обороны и безопасности, это будет новая страница в истории Украины. Но важно, чтобы страна не потеряла этот импульс реформ, это движение в реформировании, ведь НАТО поддерживает его и эти активные процессы", - сказал он.

По словам Винникова, сейчас правительство страны должно сосредоточиться на "полной реализации закона и последующем вторичном законодательстве.

"Мы призываем Украину сосредоточить внимание на полной реализации этого закона, включая своевременным внедрением и реализацией последующего вторичного законодательства", - заявил он.

Винников отметил, что поддержка реформы оборонного и сектора безопасности является одной из основных целей комплексного пакета поддержки со стороны НАТО, которое было принято руководителями стран и правительств-членов НАТО в 2016 году.

2 мая спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал указ, согласно которому в 2020 году Парламентская ассамблея НАТО пройдет в Киеве.

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