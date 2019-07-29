Представитель Зеленского о Кабмине: Коалиция заберет все

Андрей Герус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По итогам внеочередных парламентских выборов в Верховной Раде уже есть коалиция и она оставит за собой все министерские портфели. Об этом Андрей Герус, представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине, рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос, идут ли какие-нибудь переговоры о создании коалиции, Герус ответил: "Коалиция уже есть, монобольшинство".

Он уклонился от ответа на вопрос, будет ли президентская партия Слуга народа, которая взяла первое место на выборах, брать в коалицию партию Святослава Вакарчука Голос. "Это же зависит и от Голоса, от их позиции и политических пожеланий", - заявил Герус.

Журналист уточнил, что речь в данном случае идет о распределении мест в Кабмине и спросил, все ли заберет Слуга народа. "Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве", - сказал Герус.

Он предположил, что в Раде некоторые комитеты могут отдать представителям оппозиции - "чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предложил уменьшить количество министерств.