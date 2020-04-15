Представители Украины на Донбассе готовят обмен удерживаемыми лицами - Резников

Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

Представители украинской власти уже находятся на Донбассе, где занимаются подготовкой к обмену удерживаемыми лицами с боевиками. Он должен состояться завтра-послезавтра. Об этом в эфире hromadske заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

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По его словам, представитель ОБСЕ в минской группе Хайди Грау заявила сегодня, что все "основные, базовые договоренности достигнуты, и обмен должен состояться, как мы ранее сообщали, до Пасхи, то есть в рабочие дни, их осталось два — четверг и пятница".

"Оптимизм, которым мы на минувшей неделе поделились с общественностью, сейчас оправдывается", - сказал Резников.

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Он отметил, что представители власти Украины уже находятся на Донбассе, готовясь к обмену. По словам министра, в связи с пандемией коронавируса, этот процесс будет несколько усложнен. Все вернувшиеся украинцы пройдут медосмотр и двухнедельную обсервацию в одной из граничащих с Донбассом областей, рассказал Резников.

Глава Минреинтеграции не назвал точное число людей, которых Украине отдают боевики, но сказал, что их десятки, это военные и гражданские лица.

5 марта президент Владимир Зеленский заявил , что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

8 апреля в Офисе президента сообщили , что во время видеоконференции трехсторонней контрактной группы по Донбассу были достигнуты принципиальные договоренности относительно взаимного обмена удерживаемыми людьми.