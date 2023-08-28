Премьер Чехии: Войне в Украине грозит патовая ситуация, надо продолжать поддержку

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что войне России против Украины грозит патовая ситуация, страны-союзницы должны продолжать поддерживать украинцев. Об этом Фиала сказал на открытии встречи послов Чехии, передает Ceske Noviny.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам премьер-министра, Чехия должна продолжать оказывать гражданскую и военную помощь Украине и поддерживать ее интеграцию в Евросоюз и НАТО, одновременно готовясь к послевоенному восстановлению Украины.

"Шансы на быстрое решение войны оказались невелики и становятся все меньше и меньше. Последствия российской агрессии многообразны, и в определенной степени они также влияют на нервозность, которую мы чувствуем в нашей стране", – заявил Фиала.

По мнению Фиалы, развитие войны в последние месяцы показывает, что ситуация сложная.

"По мнению ряда аналитиков, существует даже угроза патовой ситуации и замороженного конфликта. Я не думаю, что это единственно возможный сценарий, но мы должны учитывать возможность этого сценария и подумать об этом в наших стратегиях", – отметил он.

Премьер-министр Чехии заявил, что важно не допустить усталости от затянувшейся войны в Украине. По его словам, необходимо на всех уровнях объяснять, что чешская солидарность спасает жизни, что это не только правильно, но и необходимо с точки зрения безопасности.

22 августа 2023 года стало известно, что Чехия сократила льготы для украинских беженцев более чем на треть.

23 августа сообщалось, что в Чехии в городе Пласы на севере Пльзенского края мужчина избил двух женщин, когда узнал, что они из Украины.

Читайте также: Чехия заменяет свои вертолеты Ми-24 американскими, а старые советские может отдать Украине

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.