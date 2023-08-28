Премьер Чехии: Войне в Украине грозит патовая ситуация, надо продолжать поддержку
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что войне России против Украины грозит патовая ситуация, страны-союзницы должны продолжать поддерживать украинцев. Об этом Фиала сказал на открытии встречи послов Чехии, передает Ceske Noviny.
По словам премьер-министра, Чехия должна продолжать оказывать гражданскую и военную помощь Украине и поддерживать ее интеграцию в Евросоюз и НАТО, одновременно готовясь к послевоенному восстановлению Украины.
"Шансы на быстрое решение войны оказались невелики и становятся все меньше и меньше. Последствия российской агрессии многообразны, и в определенной степени они также влияют на нервозность, которую мы чувствуем в нашей стране", – заявил Фиала.
По мнению Фиалы, развитие войны в последние месяцы показывает, что ситуация сложная.
"По мнению ряда аналитиков, существует даже угроза патовой ситуации и замороженного конфликта. Я не думаю, что это единственно возможный сценарий, но мы должны учитывать возможность этого сценария и подумать об этом в наших стратегиях", – отметил он.
Премьер-министр Чехии заявил, что важно не допустить усталости от затянувшейся войны в Украине. По его словам, необходимо на всех уровнях объяснять, что чешская солидарность спасает жизни, что это не только правильно, но и необходимо с точки зрения безопасности.
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