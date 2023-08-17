Чехия заменяет свои вертолеты Ми-24 американскими, а старые советские может отдать Украине

Чехия заменит свои советские боевые вертолеты Ми-24 современными американскими, а старые может передать Украине. На это намекнула министр обороны Чехии Яна Чернохова, выступая сегодня перед законодателями, солдатами и другими гостями на базе Военно-воздушных сил, передает ČTK.

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По словам министра, вертолеты Ми-24В/35 отлично справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось. Но Чехия сейчас списывает не все советские вертолеты, а только Ми-24.

"Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история уж точно не закончится. Мы все, наверное, подозреваем, что сегодня они еще могут найти применение там, где любая техника нужна для обороны. Именно туда наша помощь направлялась​ многие месяцы и будет продолжаться", – сказала Чернохова.

Она отметила, что это качественные вертолеты, они долгое время выполняли задачи на благо чешской армии и были задействованы в операциях за границей.

Сегодня чешская база ВВС получила первый многоцелевой вертолет UH-1Y Venom из США. Всего у Чехии уже есть четыре новых американских вертолета, которыми армия заменит советскую технику. Третий вертолет AH-1Z Viper также был доставлен на базу грузовым самолетом рано утром.

Всего Чехия приобретает восемь UH-1Y Venom и четыре AH-1Z Viper производства Bell.

Чернохова подчеркнула, что безопасность и обороноспособность Чехии в будущем не должны зависеть от рискованных ресурсов с востока, и важно не отставать от союзных армий НАТО.

В марте 2023-го Северная Македония официально приняла решение отдать Украине 12 боевых вертолетов Ми-24.

По данным WSJ, Польша тайно поставила Украине около дюжины боевых вертолетов Ми-24.

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