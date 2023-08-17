UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Чехия заменяет свои вертолеты Ми-24 американскими, а старые советские может отдать Украине

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 18:12
Чехия заменяет свои вертолеты Ми-24 американскими, а старые советские может отдать Украине - Фото
Ми-24 (Фото - ЕРА)

Чехия заменит свои советские боевые вертолеты Ми-24 современными американскими, а старые может передать Украине. На это намекнула министр обороны Чехии Яна Чернохова, выступая сегодня перед законодателями, солдатами и другими гостями на базе Военно-воздушных сил, передает ČTK.

По словам министра, вертолеты Ми-24В/35 отлично справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось. Но Чехия сейчас списывает не все советские вертолеты, а только Ми-24.

"Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история уж точно не закончится. Мы все, наверное, подозреваем, что сегодня они еще могут найти применение там, где любая техника нужна для обороны. Именно туда наша помощь направлялась​ многие месяцы и будет продолжаться", – сказала Чернохова.

Она отметила, что это качественные вертолеты, они долгое время выполняли задачи на благо чешской армии и были задействованы в операциях за границей.

Сегодня чешская база ВВС получила первый многоцелевой вертолет UH-1Y Venom из США. Всего у Чехии уже есть четыре новых американских вертолета, которыми армия заменит советскую технику. Третий вертолет AH-1Z Viper также был доставлен на базу грузовым самолетом рано утром.

Всего Чехия приобретает восемь UH-1Y Venom и четыре AH-1Z Viper производства Bell.

Чернохова подчеркнула, что безопасность и обороноспособность Чехии в будущем не должны зависеть от рискованных ресурсов с востока, и важно не отставать от союзных армий НАТО.

Читайте также: Чехия заморозила более 14 млрд грн российских активов

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вертолетчехияавиациявоенная помощьЯна Чернохова
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 