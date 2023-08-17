Чехія замінює свої гелікоптери Мі-24 американськими, а старі радянські може віддати Україні

Чехія замінить свої радянські бойові гелікоптери Мі-24 на сучасні американські, а старі може передати Україні. На це натякнула міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, виступаючи сьогодні перед законодавцями, солдатами та іншими гостями на базі Військово-повітряних сил, повідомляє ČTK.

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За словами міністерки, гелікоптери Мі-24В/35 чудово впоралися зі своїм завданням, хоч і прослужили довше, ніж очікувалося. Але Чехія наразі списує не всі радянські гелікоптери, а тільки Мі-24.

"Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними сьогодні, їхня історія вже точно не закінчиться. Ми всі, напевно, підозрюємо, що сьогодні вони ще можуть знайти застосування там, де будь-яка техніка потрібна для оборони. Саме туди наша допомога спрямовувалась багато місяців і буде продовжуватись", – сказала Чернохова.

Вона зазначила, що це якісні гелікоптери, вони тривалий час виконували завдання на благо чеської армії та були задіяні в операціях за кордоном.

Сьогодні чеська база ВПС отримала перший багатоцільовий гелікоптер UH-1Y Venom із США. Загалом у Чехії вже є чотири нові американські вертольоти, якими армія замінить радянську техніку. Третій вертоліт AH-1Z Viper також був доставлений на базу вантажним літаком рано-вранці.

Всього Чехія купує вісім UH-1Y Venom і чотири AH-1Z Viper виробництва Bell.

Чернохова наголосила, що безпека та обороноздатність Чехії в майбутньому не повинні залежати від ризикованих ресурсів зі сходу, і важливо не відставати від союзних армій НАТО.

У березні 2023-го Північна Македонія офіційно ухвалила рішення віддати Україні 12 бойових гелікоптерів Мі-24.

За даними WSJ, Польща таємно постачила Україні близько дюжини бойових гелікоптерів Мі-24.

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