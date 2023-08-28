Прем'єр Чехії: Війні в Україні загрожує патова ситуація, треба продовжувати підтримку

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що війні Росії проти України загрожує патова ситуація, країни-союзниці мають продовжувати підтримувати українців. Про це Фіала сказав на відкритті зустрічі послів Чехії, повідомляє Ceske Noviny.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами прем'єр-міністра, Чехія має продовжувати надавати цивільну та військову допомогу Україні та підтримувати її інтеграцію до Євросоюзу та НАТО, одночасно готуючись до повоєнного відновлення України.

"Шанси на швидке закінчення війни виявилися невеликими та стають все меншими й меншими. Наслідки російської агресії різноманітні, й до певної міри вони також впливають на нервозність, яку ми відчуваємо в нашій країні", – заявив Фіала.

На думку Фіали, розвиток війни останніми місяцями показує, що ситуація складна.

"На думку низки аналітиків, існує навіть загроза патової ситуації та замороженого конфлікту. Я не думаю, що це єдиний можливий сценарій, але ми повинні враховувати можливість цього сценарію і подумати про це в наших стратегіях", – зазначив він.

Прем'єр-міністр Чехії заявив, що важливо не допустити втоми від тривалої війни в Україні. За його словами, необхідно на всіх рівнях пояснювати, що чеська солідарність рятує життя, що це не лише правильно, а й необхідно з погляду безпеки.

22 серпня 2023 року стало відомо, що Чехія скоротила пільги для українських біженців на понад третину.

23 серпня повідомлялося, що у Чехії у місті Пласи на півночі Пльзенського краю чоловік побив двох жінок, коли дізнався, що вони з України.

Читайте також: Чехія замінює свої гелікоптери Мі-24 на американські, а старі радянські може віддати Україні

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.