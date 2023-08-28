RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Прем'єр Чехії: Війні в Україні загрожує патова ситуація, треба продовжувати підтримку

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 15:49
Прем'єр Чехії: Війні в Україні загрожує патова ситуація, треба продовжувати підтримку - Фото
Петр Фіала (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що війні Росії проти України загрожує патова ситуація, країни-союзниці мають продовжувати підтримувати українців. Про це Фіала сказав на відкритті зустрічі послів Чехії, повідомляє Ceske Noviny.

За словами прем'єр-міністра, Чехія має продовжувати надавати цивільну та військову допомогу Україні та підтримувати її інтеграцію до Євросоюзу та НАТО, одночасно готуючись до повоєнного відновлення України.

"Шанси на швидке закінчення війни виявилися невеликими та стають все меншими й меншими. Наслідки російської агресії різноманітні, й до певної міри вони також впливають на нервозність, яку ми відчуваємо в нашій країні", – заявив Фіала.

На думку Фіали, розвиток війни останніми місяцями показує, що ситуація складна.

"На думку низки аналітиків, існує навіть загроза патової ситуації та замороженого конфлікту. Я не думаю, що це єдиний можливий сценарій, але ми повинні враховувати можливість цього сценарію і подумати про це в наших стратегіях", – зазначив він.

Прем'єр-міністр Чехії заявив, що важливо не допустити втоми від тривалої війни в Україні. За його словами, необхідно на всіх рівнях пояснювати, що чеська солідарність рятує життя, що це не лише правильно, а й необхідно з погляду безпеки.

  • 22 серпня 2023 року стало відомо, що Чехія скоротила пільги для українських біженців на понад третину.
  • 23 серпня повідомлялося, що у Чехії у місті Пласи на півночі Пльзенського краю чоловік побив двох жінок, коли дізнався, що вони з України.

Читайте також: Чехія замінює свої гелікоптери Мі-24 на американські, а старі радянські може віддати Україні

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогачехіяпетр фіала
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 