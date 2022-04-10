Премьер Финляндии: Все западные компании должны прекратить работать в России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала все западные компании прекратить работать в России. Об этом она заявила в передаче Yle Ykkösaamu.

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Она сказала, что 45 дней войны – это на 45 дней больше чем нужно. По словам Марин, Россия ведет бесчестную, жестокую и бесчеловечную войну, которая должна прекратиться.

Она назвала впечатляющей речь президента Владимира Зеленского в финском парламенте.

"Все западные компании должны прекратить свою деятельность из России", – сказала она.

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Марин отметила, что Финляндия готова к новым санкциям против РФ – и рост цен на электроэнергию не является для этого препятствием.

"Люди каждый день гибнут в Украине, мы должны заставить прекратить эту войну. Мы должны быть готовы поступиться собственным комфортом ради этого", – добавила премьер Финляндии.

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Марк Сировой

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