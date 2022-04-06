В России угрожают Финляндии "уничтожением" в случае вступления в НАТО

Первый замглавы международного комитета совета федерации Владимир Джабаров заявил, что Финляндия в случае вступления в НАТО станет "мишенью" для России. Он выразил мнение, что вряд ли "финны сами подпишут карту на уничтожение своей страны". Об этом сообщает российское пропагандистское агентства РИА Новости.

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"Если руководство Финляндии пойдет на это – это будет стратегическая ошибка. И Финляндия, которая благополучно развивалась все эти годы благодаря тесным торгово-экономическим связям с Россией, превратилась бы в мишень. Я думаю, это (была бы) страшная трагедия для всего финского народа", – сказал Джабаров.

Результаты соцопроса показали, что 61% граждан Финляндии выступают за вступление страны в НАТО, только 16% против и 23% не определились.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна должна до начала лета принять решение о том, подавать заявку на вступление в НАТО или нет.

Сегодня национальный железнодорожный оператор Финляндии VR Group заявил, что прекратит грузовое железнодорожное сообщение с Россией вслед за пассажирским.

Вадим Ребрина

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