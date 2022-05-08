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Премьер Хорватии в Украине: Посольство вернулось в Киев, это мощный сигнал поддержки

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 14:45
Премьер Хорватии в Украине: Посольство вернулось в Киев, это мощный сигнал поддержки - Фото
Фото - Офис президента

Посольство Хорватии с сегодняшнего дня вернулось в Киев. Об этом сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

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Пленкович сообщил, что с сегодняшнего дня посол Хорватии Аница Джамич, которая в течение нескольких недель пребывала во Львове, вернулась в Киев. Он отметил, что это также посылает мощный сигнал поддержки Украине и украинцам.

Он также заявил, что Хорватия поддержала предыдущие пять пакетов санкций ЕС против России и сейчас продолжается работа над шестым.

Зеленский отметил, что ключевой темой переговоров с премьером Хорватии были вопросы безопасности Украины в сферах обороны, энергетики и экономики, а также взаимодействие на уровне ЕС.

Также Зеленский обратился за помощью к Хорватии в разминировании территорий после российских оккупантов, так как у Хорватии есть существенный опыт в этом.

  • В предыдущий раз Пленкович приезжал в Украину в декабре 2021 года. Тогда он подписал с Зеленским общую декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Читайте также: Пророссийский президент Хорватии хочет ветировать расширение НАТО. Но это решать не ему

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский хорватия андрей пленкович
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