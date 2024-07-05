Премьер Индии Моди улетит в Москву – будет просить Путина освободить из армии РФ индийцев

По меньшей мере четверо граждан Индии погибли на войне против Украины. Еще 30-40 могут служить в оккупационной армии

Нарендра Моди (Фото: ЕРА/HARISH TYAGI)

Премьер Индии Нарендра Моди во время визита в Москву, который должен состояться на следующей неделе, будет добиваться освобождения своих граждан из российской армии. Об этом сообщает Reuters.

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Журналисты напомнили, что за последние несколько месяцев стало известно о нескольких случаях, когда индийцев заманивали в оккупационные войска РФ, предлагая им деньги, образование или вид на жительство в стране-агрессоре.

Ожидается, что Моди обсудит на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным увольнение всех граждан Индии, которых завербовали в ВС РФ.

По данным издания, по меньшей мере, четверо граждан Индии погибли на войне против Украины. Индийское правительство предполагает, что в рядах российской армии могут находиться еще не менее 30-40 индийцев.

В феврале 2024 года власти Индии сообщили, что пытаются вернуть домой около 20 граждан страны, оказавшихся в российской армии.

12 июня министерство иностранных дел Индии заявило, что в полномасштабной российско-украинской войне погибли двое индийцев – их завербовала Россия.

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