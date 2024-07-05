Прем'єр Індії Моді полетить до Москви – проситиме Путіна звільнити з армії РФ індійців

Щонайменше четверо громадян Індії загинули на війні проти України. Ще 30-40 можуть служити в окупаційній армії

Нарендра Моді (Фото: ЕРА/HARISH TYAGI)

Прем'єр Індії Нарендра Моді під час візиту до Москви, який має відбутися наступного тижня, домагатиметься звільнення своїх громадян з російської армії. Про це повідомляє Reuters.

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Журналісти нагадали, що за останні кілька місяців стало відомо про кілька випадків, коли індійців заманювали до окупаційних військ РФ, пропонуючи їм гроші, освіту або посвідку на проживання у країні-агресорці.

Очікується, що Моді обговорить на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним звільнення усіх громадян Індії, яких завербували до ЗС РФ.

За даними видання, щонайменше четверо громадян Індії загинули на війні проти України. Індійський уряд припускає, що у лавах російської армії можуть перебувати ще щонайменше 30-40 індійців.

У лютому 2024 року влада Індії повідомила, що намагається повернути додому близько 20 громадян країни, які опинились в російській армії.

12 червня міністерство закордонних справ Індії заявило, що в повномасштабній російсько-українській війні загинули двоє індійців – їх завербувала Росія.

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