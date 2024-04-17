"Проросійська позиція". Нардеп Мережко пояснив, чому Індія сторониться України

Олександр Мережко заявив LIGA.net, що Україна намагається побудувати двосторонні відносини з Індією, але вона на контакт не йде

Олександр Мережко (Фото: Facebook)

Україна намагається побудувати двосторонню комунікацію з Індією, але країна сторониться, займаючи достатньо проросійську позицію попри формальний нейтралітет. Про це LIGA.net заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

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"Ми намагалися зустрітися з представниками цієї держави, але марно. Чомусь вони ухиляються і займають доволі проросійську позицію, хоча формально декларують нейтралітет", – сказав він в нещодавньому інтерв'ю Укрінформу.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістки LIGA.net, в чому саме проявляється проросійська позиція Індії, Мережко заявив: "По-перше, Індія закуповує у величезних кількостях російські енергоносії, чим суттєво підтримує російську економіку".

По-друге, за його словами, Індія не засуджує чітко і недвозначно агресію Росії проти України.

По-третє, Індія проводить спільні з Росією військові навчання, хоча водночас заявляє про свій нейтралітет.

"На одній з асамблей Міжпарламентського союзу ми намагалися організувати двосторонню зустріч з індійською делегацією, але вони чомусь не погодилися на таку зустріч. У мене тоді склалося враження, що вони чомусь не дуже охоче йдуть на контакт. Хоча, наскільки я пригадую, тоді вони мали зустріч з російською делегацією", – розповів нардеп.

Крім того, Індія у лютому 2023 року не підтримала важливу для України резолюцію, спрямовану проти російської агресії, додав Мережко.

20 березня 2024 року прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з президентом Зеленським, в якій порушувалося питання зміцнення партнерства України та Індії.

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