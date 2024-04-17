"Пророссийская позиция". Нардеп Мережко объяснил, почему Индия сторонится Украину

Александр Мережко заявил LIGA.net, что Украина пытается выстроить двусторонние отношения с Индией, но она на контакт не идет

Александр Мережко (Фото: Facebook)

Украина пытается построить двустороннюю коммуникацию с Индией, но страна сторонится, занимая достаточно пророссийскую позицию, несмотря на формальный нейтралитет. Об этом LIGA.net заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

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"Мы пытались встретиться с представителями этого государства, но бесполезно. Почему-то они уклоняются и занимают довольно пророссийскую позицию, хотя формально декларируют нейтралитет", – сказал он в недавнем интервью Укринформу.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистки LIGA.net, в чем именно проявляется пророссийская позиция Индии, Мережко заявил: "Во-первых, Индия закупает в огромных количествах российские энергоносители, чем поддерживает российскую экономику".

Во-вторых, по его словам, Индия не осуждает четко и недвусмысленно агрессию России против Украины.

В-третьих, Индия проводит совместные с Россией военные учения, хотя заявляет о своем нейтралитете.

"На одной из ассамблей Межпарламентского союза мы пытались организовать двустороннюю встречу с индийской делегацией, но они почему-то не согласились на такую встречу. У меня тогда создалось впечатление, что они почему-то не очень охотно едут на контакт. Хотя, насколько я помню, тогда у них была встреча с российской делегацией", – рассказал нардеп.

Кроме того, Индия в феврале 2023 года не поддержала важную для Украины резолюцию, направленную против российской агрессии, добавил Мережко.

20 марта 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Зеленским, в котором поднимался вопрос укрепления партнерства Украины и Индии.

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