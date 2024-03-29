Кулеба: Украина хочет возобновить довоенное сотрудничество с Индией в торговле и политике

Глава украинского МИД встретился с индийским коллегой и заявил, что Нью-Дели увидел Киев как важного партнера

Дмитрий Кулеба (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Индия увидела Украину как важного партнера, поэтому Киев хочет восстановить довоенное сотрудничество с Нью-Дели. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

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Во время встречи Кулебы с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром министры договорились о возвращении уровня сотрудничества между странами в торговле и политической сфере до довоенного. По словам Кулебы, речь идет о многомиллиардной торговле между Украиной и Индией, совместных разработках в высокотехнологичных сферах, приходе индийских компаний на украинский рынок.

"Если сравнить состояние наших отношений в первый год полномасштабной войны и сейчас, то произошли положительные сдвиги", – сообщил Кулеба.

Он отметил, что, несмотря на "большое прошлое в отношениях Индии с Советским Союзом", "советскую инерцию" и новые проекты между Нью-Дели и Москвой, страна осознает, что в индийско-украинских отношениях есть будущее.

Кулеба отметил, что во время встречи большое внимание уделили "формуле мира" Зеленского. Он заявил, что обсуждал с Джайшанкаром, какие еще страны глобального Юга можно привлечь к этой формуле.

Отвечая на вопрос, готова ли Индия отказаться от проектов с Россией, Кулеба сказал, что "на поверхности мы видим, что индийско-российское партнерство существует, но внутри все происходит несколько сложнее", поэтому нужно сосредоточиться на том, что наши страны могут делать друг для друга.

"Точек соприкосновения много, их нужно превратить в крепкое соединение", — отметил Кулеба.

26 февраля неназванные собеседники в Минобороны Германии заявили, что ведут переговоры с Индией по передаче Украине 155-миллиметровых артснарядов.

29 марта Кулеба прибыл с двухдневным визитом в Индию. Это первый визит представителя украинского МИД в Индию с 2017 года.

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