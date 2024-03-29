Кулеба: Україна хоче відновити довоєнну співпрацю з Індією у сферах торгівлі та політики

Глава українського МЗС зустрівся з індійським колегою та заявив, що Нью-Делі побачив Київ як важливого партнера

Дмитро Кулеба (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Індія побачила Україну як важливого партнера, тому Київ хоче відновити рівень довоєнної співпраці з Нью-Делі. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

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Під час сьогоднішньої зустрічі Кулеби з головою індійського МЗС Субраманьямом Джайшанкаром міністри домовилися про повернення рівня співробітництва між країнами в торгівлі та політичній сфері до довоєнного. За словами Кулеби, йдеться про багатомільярдну торгівлю між Україною та Індією, спільні розробки у високотехнологічних сферах, прихід індійських компаній на український ринок.

"Якщо порівняти стан наших відносин в перший рік повномасштабної війни та зараз, то відбулися позитивні зрушення", – повідомив Кулеба.

Він зазначив, що, попри "велике минуле у відносинах Індії з Радянським Союзом", "радянську інерцію" та нові проєкти між Нью-Делі та Москвою, країна усвідомлює, що в індійсько-українських відносинах є майбутнє.

Кулеба зауважив, що під час зустрічі багато уваги приділили "формулі миру" Зеленського. Він заявив, що обговорював з Джайшанкаром, які ще країни глобального Півдня можна залучити до цієї формули.

Відповідаючи на питання, чи готова Індія відмовитися від проєктів з Росією, Кулеба сказав, що "на поверхні ми бачимо, що індійсько-російське партнерство існує, але всередині все відбувається трохи складніше", тому треба зосередитися на тому, що наші країни можуть робити одна для одної.

"Точок дотику багато, їх треба перетворити в міцну сполуку", – зазначив Кулеба.

26 лютого неназвані співрозмовники в Міноборони Німеччини заявили, що ведуть переговори з Індією щодо передання Україні 155-міліметрових артснарядів.

29 березня Кулеба прибув з дводенним візитом до Індії. Це перший візит представника українського МЗС до Індії з 2017 року.

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