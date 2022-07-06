Премьер Ирландии Микхол Мартин побывал в Бородянке
Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин приехал с визитом в Украину и побывал в освобожденной от российской оккупации Бородянке в Киевской области. Мартин написал об этом в Twitter.
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"Трудно понять разрушительность и бесчеловечность атак России на Ирпень, Бородянку и Бучу", – написал ирландский премьер.
Он также добавил, что хорошо понимает, почему для украинских женщин и детей так важно попасть в Ирландию, чтобы почуствовать себя в безопасности.
"Мы на стороне Украины", – написал Мартин.
It is difficult to comprehend the devastation and inhumanity of Russia's attacks on Irpin, Borodyanka and Bucha.— Micheál Martin (@MichealMartinTD) July 6, 2022
Clear how important it is for women and children to get to Ireland to escape trauma and brutality. We stand with Ukrainepic.twitter.com/aFcfJLn9SM
По данным The Irish Times, Мартин намерен встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны Ирландии и Евросоюза.
- 8 июня Микхол Мартин поддержал стремление Украины вступить в ЕС.
- 22 июня сообщалось, что Ирландия заморозила российские активы на 1,72 млрд евро.
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