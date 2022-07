Премьер Ирландии Микхол Мартин побывал в Бородянке

Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин приехал с визитом в Украину и побывал в освобожденной от российской оккупации Бородянке в Киевской области. Мартин написал об этом в Twitter.

"Трудно понять разрушительность и бесчеловечность атак России на Ирпень, Бородянку и Бучу", – написал ирландский премьер.

Он также добавил, что хорошо понимает, почему для украинских женщин и детей так важно попасть в Ирландию, чтобы почуствовать себя в безопасности.

"Мы на стороне Украины", – написал Мартин.

