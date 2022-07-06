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Премьер Ирландии Микхол Мартин побывал в Бородянке

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 14:26
Премьер Ирландии Микхол Мартин побывал в Бородянке - Фото
Микхол Мартин в Бородянке (Фото - Twitter Micheál Martin)

Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин приехал с визитом в Украину и побывал в освобожденной от российской оккупации Бородянке в Киевской области. Мартин написал об этом в Twitter.

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"Трудно понять разрушительность и бесчеловечность атак России на Ирпень, Бородянку и Бучу", – написал ирландский премьер.

Он также добавил, что хорошо понимает, почему для украинских женщин и детей так важно попасть в Ирландию, чтобы почуствовать себя в безопасности.

"Мы на стороне Украины", – написал Мартин.

По данным The Irish Times, Мартин намерен встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны Ирландии и Евросоюза.

Сергей Бережной
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ирландия бородянка Михол мартин
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