Премьер-министр Ирландии поддержал стремление Украины вступить в ЕС

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин поддержал стремление Украины вступить в ЕС и надеется, что на заседании Европейского совета в июне "удастся направить четкий и позитивный сигнал украинскому народу". Об этом он заявил, выступая в Европарламенте.

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Он убежден, что перспектива членства в ЕС "может стать движущей силой реформ" и что само членство является "мощнейшим инструментом для расширения сферы демократии, мира и безопасности в Европе".

"Наши договоры четко указывают на то, что любое европейское государство, уважающее ценности Союза и стремящееся их пропагандировать, может подать заявку на вступление", — напомнил он.

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Те, кто хотят присоединиться к ЕС, должны получить поддержку в проведении реформ и подготовке к вступлению, сказал премьер Ирландии. Если они соответствуют критериям, "не нужно ставить препятствия на их пути", добавил он.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Ирландия якобы готова быть "адвокатом европейских стремлений Украины в ЕС".

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Мария Макуха

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