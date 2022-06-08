Премьер-министр Ирландии поддержал стремление Украины вступить в ЕС
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин поддержал стремление Украины вступить в ЕС и надеется, что на заседании Европейского совета в июне "удастся направить четкий и позитивный сигнал украинскому народу". Об этом он заявил, выступая в Европарламенте.
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Он убежден, что перспектива членства в ЕС "может стать движущей силой реформ" и что само членство является "мощнейшим инструментом для расширения сферы демократии, мира и безопасности в Европе".
"Наши договоры четко указывают на то, что любое европейское государство, уважающее ценности Союза и стремящееся их пропагандировать, может подать заявку на вступление", — напомнил он.
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Те, кто хотят присоединиться к ЕС, должны получить поддержку в проведении реформ и подготовке к вступлению, сказал премьер Ирландии. Если они соответствуют критериям, "не нужно ставить препятствия на их пути", добавил он.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Ирландия якобы готова быть "адвокатом европейских стремлений Украины в ЕС".
- 6 апреля президент Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед парламентом Ирландии сказал, что "почерк России – уничтожать все, что позволяет людям жить".
- 14 апреля Киев посетил министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени, который заявил, что Ирландия поддерживает введение эмбарго на российскую нефть.
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