UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьер-министр Ирландии поддержал стремление Украины вступить в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 13:45
Премьер-министр Ирландии поддержал стремление Украины вступить в ЕС - Фото
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин (Фото - twitter.com, MichealMartinTD)

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин поддержал стремление Украины вступить в ЕС и надеется, что на заседании Европейского совета в июне "удастся направить четкий и позитивный сигнал украинскому народу". Об этом он заявил, выступая в Европарламенте.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он убежден, что перспектива членства в ЕС "может стать движущей силой реформ" и что само членство является "мощнейшим инструментом для расширения сферы демократии, мира и безопасности в Европе".

"Наши договоры четко указывают на то, что любое европейское государство, уважающее ценности Союза и стремящееся их пропагандировать, может подать заявку на вступление", — напомнил он.

Читайте также: Ирландия отменила визы для украинцев из-за нападения России

Те, кто хотят присоединиться к ЕС, должны получить поддержку в проведении реформ и подготовке к вступлению, сказал премьер Ирландии. Если они соответствуют критериям, "не нужно ставить препятствия на их пути", добавил он.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Ирландия якобы готова быть "адвокатом европейских стремлений Украины в ЕС".

Читайте также: Парламент Ирландии признал военные преступления России в Украине геноцидом

Мария Макуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в ЕС ирландия евроинтеграция Мартин Михол
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 