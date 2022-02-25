Ирландия отменила визы для украинцев из-за нападения России

Сегодня, 25 февраля, Ирландия объявила об отмене визового режима для украинцев из-за нападения России на Украину. Об этом сообщила в Twitter министр юстиции Ирландии Хелен Макэнти.

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"Я потрясена российским вторжением в Украину. Мы солидарны с Украиной и ее народом и, работая с нашими партнерами в Европейском Союзе, будем помогать им в трудную минуту. Поэтому я немедленно отменяю визовый режим между Украиной и Ирландией", – сказано в сообщении.

По словам министра, ирландское правительство продолжит работать над помощью украинцам, которые из-за российской агрессии вынуждены покинуть страну.

Как сообщается на сайте Gov.ie, документ об отмене виз для украинцев уже вступил в силу. Они смогут находиться на территории Ирландии на протяжении 90 дней. Срок будут пересматривать в зависимости от ситуации в Украине.

В пять утра, 24 февраля, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует направлять войска в Украину на фоне нового вторжения России в Украину.

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Яна Катасонова

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