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Ирландия отменила визы для украинцев из-за нападения России

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 17:11
Ирландия отменила визы для украинцев из-за нападения России - Фото
Флаг Ирландии (фото - dublintown.ie) Фото: dublintown.ie

Сегодня, 25 февраля, Ирландия объявила об отмене визового режима для украинцев из-за нападения России на Украину. Об этом сообщила в Twitter министр юстиции Ирландии Хелен Макэнти.

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"Я потрясена российским вторжением в Украину. Мы солидарны с Украиной и ее народом и, работая с нашими партнерами в Европейском Союзе, будем помогать им в трудную минуту. Поэтому я немедленно отменяю визовый режим между Украиной и Ирландией", – сказано в сообщении.

По словам министра, ирландское правительство продолжит работать над помощью украинцам, которые из-за российской агрессии вынуждены покинуть страну.

Как сообщается на сайте Gov.ie, документ об отмене виз для украинцев уже вступил в силу. Они смогут находиться на территории Ирландии на протяжении 90 дней. Срок будут пересматривать в зависимости от ситуации в Украине.

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Яна Катасонова
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