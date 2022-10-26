Премьер Италии: Единственный способ достичь мира в Украине – это помочь ей обороняться

Единственный способ содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной – помочь Киеву защитить себя на поле боя. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони в итальянском парламенте, сообщает Reuters.

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"Мира можно достичь, поддерживая Украину... это единственный шанс для двух сторон вести переговоры", – сказала Мэлони.

Мелони неоднократно заявляла о поддержке Киева, в то время как ее союзники по коалиции Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини были более неоднозначны в этом вопросе из-за их личных связей с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Вадим Ребрина

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