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Премьер Италии: Единственный способ достичь мира в Украине – это помочь ей обороняться

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 20:35
Премьер Италии: Единственный способ достичь мира в Украине – это помочь ей обороняться - Фото
Джорджия Мелони (фото - EPA)

Единственный способ содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной – помочь Киеву защитить себя на поле боя. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони в итальянском парламенте, сообщает Reuters.

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"Мира можно достичь, поддерживая Украину... это единственный шанс для двух сторон вести переговоры", – сказала Мэлони.

Мелони неоднократно заявляла о поддержке Киева, в то время как ее союзники по коалиции Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини были более неоднозначны в этом вопросе из-за их личных связей с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Вадим Ребрина
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война италия Джорджия Мелони
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