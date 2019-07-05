Премьер Италии заявил, что работает над снятием санкций с России

Джузеппе Конте (фото - EPA)

Италия работает над отменой санкций ЕС против России. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, пишет ANSA.

По его словам, санкции - это такое "состояние отношений", которое является плохим и для ЕС, и для России. Отношения между Италией и РФ он назвал прекрасными.

При этом Конте возразил Путину, который заявил, что вся ответственность за решение конфликта лежит на Украине. "Когда президент Путин, мой друг, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромничает. На самом деле Россия может сыграть важную роль в разрешении этого спора", - подчеркнул итальянский премьер.

27 июня Совет ЕС официально согласовал продолжение экономических санкций против России еще на пол года - до 31 января 2020 года.

Санкции ЕС направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы РФ, а также на товары двойного назначения.

Впервые они были введены 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине и усиленные в сентябре 2014 года.