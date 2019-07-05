Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.07.2019, 10:15

Премьер Италии заявил, что работает над снятием санкций с России

Премьер Италии заявил, что работает над снятием санкций с России - Фото
Джузеппе Конте (фото - EPA)

Джузеппе Конте назвал прекрасными отношения между Италией и Россией

Италия работает над отменой санкций ЕС против России. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, пишет ANSA.

По его словам, санкции - это такое "состояние отношений", которое является плохим и для ЕС, и для России. Отношения между Италией и РФ он назвал прекрасными.

При этом Конте возразил Путину, который заявил, что вся ответственность за решение конфликта лежит на Украине. "Когда президент Путин, мой друг, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромничает. На самом деле Россия может сыграть важную роль в разрешении этого спора", - подчеркнул итальянский премьер.

27 июня Совет ЕС официально согласовал продолжение экономических санкций против России еще на пол года - до 31 января 2020 года.

Санкции ЕС направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы РФ, а также на товары двойного назначения.

Впервые они были введены 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине и усиленные в сентябре 2014 года.

Отправить:
Распечатать:
Теги: санкции, война, Донбасс, владимир путин, Джузеппе Конте
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 