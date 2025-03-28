Премьер Канады Карни: США больше не являются "надежным партнером"

Марк Карни (Фото: SPENCER COLBY/ EPA)

Соединенные Штаты потеряли статус "надежного партнера" из-за политики президента США Дональда Трампа, заявил новый премьер-министр Канады Марк Карни. Об этом сообщает Der Spiegel.

"Старые отношения, которые мы имели с Соединенными Штатами, основанные на углублении интеграции наших экономик, тесном сотрудничестве в области безопасности и военном сотрудничестве, закончились", – сказал Карни.

Карни не видит возможности восстановления прежнего уровня партнерства.

"Поворота назад нет", – сказал он, добавив, что США "больше не являются надежным партнером".

В то же время Карни анонсировал разговор с Трампом в ближайшие дни. Однако премьер-министр сказал, что не будет обсуждать вопрос торговли с правительством США, пока президент не выразит "уважения" Канаде.

За последние недели Трамп неоднократно угрожал аннексировать Канаду и назначить предшественника Карни Джастина Трюдо "губернатором 51 штата США".

Также к кризису в отношениях привела агрессивная тарифная политика Трампа. Из последних решений президента США – введение пошлин в размере 25% на импорт автомобилей из-за рубежа.

Карни осудил введение тарифов как "прямую атаку" на канадских рабочих автопрома и объявил о контрмерах.