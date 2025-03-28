Прем'єр Канади Карні: США більше не є "надійним партнером"

Відносини між країнами змінилися через політику Дональда Трампа

Марк Карні (Фото: SPENCER COLBY/ EPA)

Сполучені Штати втратили статус "надійного партнера" через політику президента США Дональда Трампа, заявив новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Про це повідомляє Der Spiegel.

"Старі відносини, які ми мали зі Сполученими Штатами, засновані на поглибленні інтеграції наших економік і тісній безпекової та військовій співпраці, закінчилися", – сказав Карні.

Наразі Карні не бачить можливості відновлення попереднього рівня партнерства.

"Повороту назад немає", – сказав він, додавши, що США "більше не є надійним партнером".

Водночас Карні анонсував розмову з Трампом найближчими днями. Однак прем'єр-міністр сказав, що не буде обговорювати питання торгівлі з урядом США, доки президент не висловить "поваги" до Канади.

За останні тижні Трамп неодноразово погрожував анексувати Канаду та призначити попередника Карні Джастіна Трюдо "губернатором 51-го штату США".

Також до кризи у відносинах призвела агресивна тарифна політика Трампа. З останніх рішень президента США – запровадження мит у розмірі 25% на імпорт автомобілів з-за кордону.

Карні засудив оголошення тарифів як "пряму атаку" на канадських робітників автопрому й оголосив про контрзаходи.