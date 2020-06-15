Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Премьер Канады поддержал визовую либерализацию для украинцев — Офис президента

Премьер Канады поддержал визовую либерализацию для украинцев — Офис президента - Фото
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо (фото - president.gov.ua)
15.06.2020, 20:07

Президент Зеленский обсудил с канадским премьером Трюдо либерализацию визового режима для граждан Украины

Президент Канады Джастин Трюдо согласился с необходимостью начала процесса постепенной визовой либерализации для граждан Украины. Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.

"Мы должны уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году", - сказал президент.

Он отметил, что в Украине ожидают прибытия группы канадских экспертов для мониторинга соответствия Украины визовым критериям Канады.

Трюдо сказал, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.

Также стороны обсудили меры по противодействию коронавирусу и возможности сотрудничества для преодоления пандемии.

4 июня Зеленский инициировал отмену виз для иностранных туристов: список стран

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
визовый режим Владимир Зеленский канада Джастин Трюдо
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 