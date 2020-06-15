Премьер Канады поддержал визовую либерализацию для украинцев — Офис президента

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо (фото - president.gov.ua)

Президент Канады Джастин Трюдо согласился с необходимостью начала процесса постепенной визовой либерализации для граждан Украины. Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.

"Мы должны уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году", - сказал президент.

Он отметил, что в Украине ожидают прибытия группы канадских экспертов для мониторинга соответствия Украины визовым критериям Канады.

Трюдо сказал, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.

Также стороны обсудили меры по противодействию коронавирусу и возможности сотрудничества для преодоления пандемии.

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