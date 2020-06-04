Зеленский инициировал отмену виз для иностранных туристов: список стран

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский поставит задачу Министерству иностранных дел рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью. Об этом сообщает Офис президента.

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По мнению Зеленского, отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.

"Если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, - мы для них отменяем", - сказал Зеленский.

Отмечается, что, по оценкам туроператоров, иностранец за день тратит $120-150 и в среднем находится в Украине три-четыре дня.

Президент также отметил, что сейчас из-за пандемии коронавируса и закрытия границ появились возможности для развития внутреннего туризма, и украинская власть намерена работать над увеличением туристической привлекательности Украины.

Вчера, 3 июня, Зеленский анонсировал презентацию региональных проектов в области туризма, которые могут быть интересны инвесторам. В частности, идею "туристических магнитов".