Премьер Латвии заявила, что полностью оттолкнуть Венгрию – не в интересах Европы

Эвика Силиня уверена, что Венгрия в любом случае не изменит своей позиции по отношению к Украине

Эвика Силиня (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

Не в пользу Европы полностью маргинализированная и преданная России Венгрия. Такое мнение высказала глава правительства Латвии Эвика Силиня в программе Латвийского телевидения Утренняя панорама, передает DELFI.

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Комментируя неспособность стран Европейского Союза договориться о дальнейшей поддержке Украины из-за противодействия Венгрии, Силиня сказала, что страны готовились к такому сценарию.

"Не секрет, что Венгрия заранее заявила, что не будет единой по Украине", — сказала глава правительства Латвии, подчеркнув, что найдено решение, чтобы показать, что 26 стран едины в своей позиции.

"Венгрия в любом случае не изменит свою позицию, согласна она или нет, но мы, конечно, не хотим, чтобы в Европе была полностью маргинализированная страна, отданная в руки России. Мы должны понять, что стратегически для нас лучше, чтобы они могли больше взаимодействовать с Европой, чем с Россией", — констатировала Силиня.

В проекте декларации, поддержанном остальными 26 странами Евросоюза, подтверждается позиция ЕС против войны, развязанной Россией, отмечается необходимость справедливого и крепкого мира и выражается решимость блока продолжать поддерживать Украину, в том числе предоставлением военной помощи.

4 марта 2025 года стало известно, что Венгрия заблокировала включение в повестку дня саммита ЕС новый план помощи Украине на 20 млрд евро.

6 марта Каллас заявила, что ЕС рассматривает вариант с созданием "коалиции желающих", чтобы обойти вето Венгрии в помощь Украине.