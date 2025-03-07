Прем’єрка Латвії заявила, що повністю відштовхнути Угорщину – не в інтересах Європи

Евіка Сіліня впевнена, що Угорщина в будь-якому випадку не змінить своєї позиції щодо України

Евіка Сіліня (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

Не на користь Європи повністю маргіналізована та віддана Росії Угорщина. Таку думку висловила очільниця уряду Латвії Евіка Сіліня у програмі Латвійського телебачення Ранкова панорама, передає DELFI.

Коментуючи нездатність країн Європейського Союзу домовитися про подальшу підтримку України через протидію Угорщини, Сіліня сказала, що країни готувалися до такого сценарію.

"Не секрет, що Угорщина заздалегідь заявила, що не буде єдиною щодо України", – сказала очільниця уряду Латвії, наголосивши, що знайдено рішення, щоб показати, що 26 країн єдині у своїй позиції.

"Угорщина в будь-якому випадку не змінить своєї позиції, згодна вона чи ні, але ми, звичайно, не хочемо, щоб у Європі була повністю маргіналізована країна, віддана в руки Росії. Ми повинні зрозуміти, що стратегічно для нас краще, щоб вони могли більше взаємодіяти з Європою, ніж із Росією", – констатувала Сіліня.

У проєкті декларації, який підтримали решта 26 країн Євросоюзу, підтверджується позиція ЄС проти війни, розв'язаної Росією, наголошується на необхідності справедливого та міцного миру та висловлюється рішучість блоку продовжувати підтримувати Україну, зокрема наданням військової допомоги.

4 березня 2025 року стало відомо, що Угорщина заблокувала включення до порядку денного саміту ЄС новий план допомоги Україні на 20 млрд євро.

6 березня Каллас заявила, що ЄС розглядає варіант зі створенням "коаліції охочих", щоб обійти вето Угорщини на допомогу Україні.