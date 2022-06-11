Премьер Литвы: Война России против Украины – момент 1938 года для нашего поколения

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сравнила полномасштабное вторжение России в Украину с захватом Судетской области и Австрии нацистской Германией в 1938 году. Об этом сообщает Delfi.

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По ее мнению, Россия ждет, что Запад "устанет" и пойдет на ее условия – как в 1938-м поступил с аннексией европейских стран нацистами. Она отметила, что результат уступок диктаторам очевиден в Украине, где Россия ведет "геноцидальную войну".

"Сегодня нам должно быть ясно, что доверие к демократическому миру проходит испытание в Украине. Это "момент 1938 года" нашего поколения. Это борьба между демократией и самодержавием, между свободой и грубой силой. Сегодня это разделительная линия. Это никогда не было таким ясным со времен второй мировой войны", – сказала Шимоните.

Премьер Литвы отметила, что диктаторы хотят преобразовать мир так, чтобы он был благоприятным для самодержавия. Она раскритиковала экономическую зависимость от российского и китайского режимов, а также призвала помогать Украине, увеличить и ускорить поставки ей вооружений, ужесточить санкции против РФ (включая полный отказ от ее энергоносителей) и Беларуси.

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Марк Сировой

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