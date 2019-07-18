Премьер Молдовы рассказала о возможном объединении с Румынией

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Премьер-министр Молдовы Майя Санду рассказала о возможном объединении ее страны с Румынией. По ее мнению, подобное решение должно приниматься на общенациональном референдуме, но пока что речь об этом не ведется. Передает DW.

Во время пресс-конференции в Берлине журналисты задали Санду вопрос о том, насколько реально объединение Молдовы и Румынии.

По словам премьера, значительная часть граждан Молдовы - по опросам, около 25% - выступают за объединение с Румынией и даже требуют этого. Более того, есть и партии, которые действуют в этом направлении, уверяя, что только объединение с Румынией может кардинальным образом улучшить ситуацию в Молдове.

"Но мы понимаем, что принимать решение по данному поводу должны не политические партии, а все население страны путем референдума", - резюмировала Санду.

Майя Санду посетила Берлин 16 июля.

Ранее президент Владимир Зеленский во время встречи с Санду заявил, что не допустит федерализации Украины.