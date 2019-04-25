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25.04.2019, 07:52

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским авиакатастрофу рейса МН17

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским авиакатастрофу рейса МН17 - Фото
Марк Рютте и Владимир Зеленский (коллаж LIGA.net)

Премьер Нидерландов Марк Рютте сказал, что "с нетерпением ждет" совместной работы с будущим украинским президентом Владимиром Зеленским

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в телефонном режиме поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины и обсудил с ним важность расследования катастрофы рейса МН17, который был сбит российской ракетов в небе над Донбассом в 2014-м году. Об этом Рютте сообщил в своем Twitter.

"Просто побеседовал с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах. Среди прочего, мы говорили о стабильности в регионе и важности прогресса в досье MH17", - сообщил он.

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Голландский политик отметил, что "с нетерпением ждет" совместной работы.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений. 

В мае прошлого года Нидерланды и Австралия возложили на Россию ответственность за сбитый MH17 над восточной Украиной. В феврале стало известно, что эти страны установили дипломатические контакты для общения с Москвой на эту тему. В марте они провели первые переговоры об ответственности РФ за катастрофу.

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Теги: Владимир Зеленский, авиакатастрофа, нидерланды, марк рютте, Малайзия, MH17
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