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Премьер Словакии: Если Украина проиграет войну, следующими будем мы

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 15:03
Премьер Словакии: Если Украина проиграет войну, следующими будем мы - Фото
Эдуард Хегер (фото - ЕРА)

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Украина должна победить в войне с РФ, а если Украина проиграет, то "следующей будет Словакия". Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает CNN.

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"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия. Они (украинцы. – Ред.) должны победить", – сказал Хегер.

Премьер Словакии также раскритиковал членов Евросоюза за то, что они слишком сильно полагаются на российские энергоресурсы. Он призвал лидеров "перестать идти на компромисс" со своими принципами в отношениях с Россией.

"Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным привел к войне в Украине. Агрессивная война, люди гибнут. Украинцы проливают свою кровь за наши ценности, поэтому нам это не нужно", – заявил Хегер.

Также премьер Словакии попросил Евросоюз работать с Украиной и западными Балканами, чтобы выработать "стандартные правила, чтобы они могли присоединиться к ЕС".

  • 24 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина вряд ли скоро получит статус кандидата на вступление в ЕС, и "это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ждали статуса кандидата". В МИД Украины отреагировали.

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Оксана Житнюк
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война словакия Эдуард Хегер
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