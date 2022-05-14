В МИД Словакии заявили: НАТО будет поддерживать Украину до победы над Россией
14.05.2022, 23:07
Иван Корчок (фото - ЕРА)
Страны-члены НАТО готовы поддерживать Украину в ее противостоянию полномасштабному российскому вторжению до победы. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, пишет The Guardian.
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"Пока не выиграют. Россия проиграла эту войну политически, она добилась противоположного тому, чего хотела добиться", – сказал он.
Корчок прокомментировал планы Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО. Он высказал мнение, что все 30 государств-членов Альянса примут их.
Министр добавил, что Словакия "абсолютно готова" поддержать прием двух скандинавских стран.
- Финляндия захотела в НАТО из-за "резких изменений" в среде безопасности.
- Россия начала угрожать Финляндии "ответными шагами военно-технического характера".
- Вчера Россия заявила, что прекращает подачу электроэнергии в Финляндию с 14 мая.
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