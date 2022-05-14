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В МИД Словакии заявили: НАТО будет поддерживать Украину до победы над Россией

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 23:07
В МИД Словакии заявили: НАТО будет поддерживать Украину до победы над Россией - Фото
Иван Корчок (фото - ЕРА)

Страны-члены НАТО готовы поддерживать Украину в ее противостоянию полномасштабному российскому вторжению до победы. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, пишет The Guardian.

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"Пока не выиграют. Россия проиграла эту войну политически, она добилась противоположного тому, чего хотела добиться", – сказал он.

Корчок прокомментировал планы Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО. Он высказал мнение, что все 30 государств-членов Альянса примут их.

Министр добавил, что Словакия "абсолютно готова" поддержать прием двух скандинавских стран. 

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Яна Катасонова
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война словакия нато
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