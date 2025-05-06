Премьер Венгрии назвал план Европы по отказу от российского газа "серьезной ошибкой"
Венгрия считает, что план Европы отказаться от российского газа является "очень серьезной ошибкой". Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
Он раскритиковал план Еврокомиссии по окончательному прекращению импорта российского газа до конца 2027 года.
"После полного провала санкций против России Европейская комиссия сегодня совершает еще одну очень серьезную ошибку, принудительно, искусственно и идеологически исключая российские источники энергии", – сказал он в видеообращении.
6 мая Европейская комиссия официально представила новый план под названием REPowerEU Roadmap, целью которого является полный поэтапный отказ от энергетических ресурсов из России (газа, нефти и ядерной энергии). Необходимые законодательные инициативы будут поданы в июне.
- 17 апреля Reuters сообщало, что ЕС отказался от идеи санкций против импорта российского сжиженного газа.
- 6 мая Politicо сообщало, что венгерский комиссар возразил против плана отказа ЕС от энергоресурсов из России.