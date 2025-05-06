Премьер Венгрии назвал план Европы по отказу от российского газа "серьезной ошибкой"

По словам Сийярто, Европа пошла на такой шаг, так как санкции якобы не работают

Петер Сийярто (Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official)

Венгрия считает, что план Европы отказаться от российского газа является "очень серьезной ошибкой". Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

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Он раскритиковал план Еврокомиссии по окончательному прекращению импорта российского газа до конца 2027 года.

"После полного провала санкций против России Европейская комиссия сегодня совершает еще одну очень серьезную ошибку, принудительно, искусственно и идеологически исключая российские источники энергии", – сказал он в видеообращении.

6 мая Европейская комиссия официально представила новый план под названием REPowerEU Roadmap, целью которого является полный поэтапный отказ от энергетических ресурсов из России (газа, нефти и ядерной энергии). Необходимые законодательные инициативы будут поданы в июне.