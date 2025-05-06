Прем'єр Угорщини назвав план Європи щодо відмови від російського газу "серйозною помилкою"

За словами Сійярто, Європа пішла на такий крок, оскільки санкції нібито не працюють

Петер Сійярто (Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official)

Угорщина вважає, що план Європи відмовитися від російського газу є "дуже серйозною помилкою". Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.

Він розкритикував план Єврокомісії щодо остаточного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року.

"Після повного провалу санкцій проти Росії Європейська комісія сьогодні робить ще одну дуже серйозну помилку, примусово, штучно та ідеологічно виключаючи російські джерела енергії", – сказав він у відеозверненні.

6 травня Європейська комісія офіційно представила новий план під назвою REPowerEU Roadmap, метою якого є повна поетапна відмова від енергетичних ресурсів із Росії (газу, нафти та ядерної енергії). Необхідні законодавчі ініціативи будуть подані у червні.